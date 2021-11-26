В Закарпатской области разоблачили пять местных граждан, которые продавали поддельные международные сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и страховые полисы. Их услугами воспользовались почти 4,5 тысячи человек. Об этом пишет пресс-служба Государственной пограничной службы.

Злоумышленники рекламировали свои "услуги" преимущественно в социальных сетях. Стоимость составляла от 500 до 2,5 тысячи гривен. В то же время цена поддельного документа зависела от необходимости внесения данных в электронную систему и его генерации в приложении "Дия".

Всего было проведено 7 обысков по месту жительства и работы фигурантов. В ходе проверки правоохранители изъяли:

компьютерную технику, которая содержала поддельные документы;

жесткие диски;

печати;

около 1000 незаполненных номерных страховых бланков;

незаполненные листы с проставленными печатями.

"Во время предварительного осмотра компьютерной техники оперативники обнаружили клиентскую базу с персональными данными около 4500 человек, которые воспользовались незаконными услугами фигурантов", - добавляет пресс-служба.

В то же время сведения о клиентах мошенников также будут учтены пограничниками. Согласно части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Ранее podrobnosti.ua давали советы о том, как уберечь себя от интернет-мошенников. Также недавно в Харькове разоблачили мошенников, представлявшихся сотрудниками банков.