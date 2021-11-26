Продали тысячи поддельных COVID-документов: на Закарпатье разоблачили мошенников [ Редактировать ]
В Закарпатской области разоблачили пять местных граждан, которые продавали поддельные международные сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и страховые полисы. Их услугами воспользовались почти 4,5 тысячи человек. Об этом пишет пресс-служба Государственной пограничной службы.
Злоумышленники рекламировали свои "услуги" преимущественно в социальных сетях. Стоимость составляла от 500 до 2,5 тысячи гривен. В то же время цена поддельного документа зависела от необходимости внесения данных в электронную систему и его генерации в приложении "Дия".
Всего было проведено 7 обысков по месту жительства и работы фигурантов. В ходе проверки правоохранители изъяли:
- компьютерную технику, которая содержала поддельные документы;
- жесткие диски;
- печати;
- около 1000 незаполненных номерных страховых бланков;
- незаполненные листы с проставленными печатями.
"Во время предварительного осмотра компьютерной техники оперативники обнаружили клиентскую базу с персональными данными около 4500 человек, которые воспользовались незаконными услугами фигурантов", - добавляет пресс-служба.
В то же время сведения о клиентах мошенников также будут учтены пограничниками. Согласно части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до восьми лет.
Ранее podrobnosti.ua давали советы о том, как уберечь себя от интернет-мошенников. Также недавно в Харькове разоблачили мошенников, представлявшихся сотрудниками банков.
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