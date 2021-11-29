Нового штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні наразі не зафіксовано. Про це заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. А в Європі новий різновид Ковіду, який має південноафриканське походження, виявили в Італії, Франції, Німеччині та Канаді. Медики вважають, що він може бути значно заразливішим та стійкішим до вакцин. Натомість лікарі, які першими виявили нову варіацію, зазначають - у жодного з пацієнтів поки що не було тяжкого перебігу хвороби. Недужі не втрачають нюху та смаку, не відзначено також зниження рівня кисню в організмі.

Ангелік Коетзі, голова Південноафриканської медичної асоціації: