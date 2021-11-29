Новий різновид ковіду має південноафриканське походження [ Редактировать ]
Нового штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні наразі не зафіксовано. Про це заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. А в Європі новий різновид Ковіду, який має південноафриканське походження, виявили в Італії, Франції, Німеччині та Канаді. Медики вважають, що він може бути значно заразливішим та стійкішим до вакцин. Натомість лікарі, які першими виявили нову варіацію, зазначають - у жодного з пацієнтів поки що не було тяжкого перебігу хвороби. Недужі не втрачають нюху та смаку, не відзначено також зниження рівня кисню в організмі.
Ангелік Коетзі, голова Південноафриканської медичної асоціації:
Найпоширенішою клінічною скаргою є сильна втома протягом дня-двох, потім головний біль і ломота в тілі. У декого з пацієнтів було першіння в горлі та сухий кашель. Ці симптоми з'являлися і зникали. Поки ми не спостерігаємо тяжких інфікувань. Але, знову-таки, все може змінитися. І я не кажу, що вірус не вразить когось і та людина не матиме тяжких наслідків. Однак увесь галас довкола нового штаму на цьому етапі з медичної точки зору - не має сенсу.
по теме
Їх тепер там дві - разом із Полтавською. У "жовтій" лишилися чотири регіони. Решта 19 - у "червоній" зоні.
Найбільше інфікувань у Києві, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Добовий показник у столиці та цих регіонах - понад тисяча.
Найбільше інфікувань у Києві, Запорізькій та Львівській областях.
Найбільше інфікувань у Києві, у Запорізькій та Львівській областях.
Кількість нових випадків у країні щодня зростає. При цьому урядові плани щодо нових обмежень спричинили запеклі протести.