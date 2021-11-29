НАТО закликає Росію зменшити напруженість [ Редактировать ]
У НАТО закликали Росію зменшити напруженість. А зосередження російських військ поблизу українського кордону назвали незрозумілим і невиправданим. Так Генсек Альянсу Єнс Столтенберг висловився на зустрічі з очільницею Єврокомісії та президентом Латвії. За його словами, НАТО і ЄС демонструють єдність і високий рівень співпраці в протидії викликам в Україні та довкола неї. Та запевнив, що оборонна спілка і далі надаватиме своїй партнерці - Україні - і політичну, і практичну підтримку.
по теме
Альянс начеку и готов к любому развитию ситуации
На Банковій вітають бажання Реджепа Ердогана стати посередником у конфлікті з Росією. За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, Зеленський і Ердоган неодноразово обговорювали шляхи повернення миру в Україну.
Так генсек альянсу Єнс Столтенберг висловився на зустрічі з очільницею Єврокомісії та президентом Латвії.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию о "жестких финансовых и экономических санкциях" в случае применения силы на границе с Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что угрозу вторжения России в Украину нельзя считать блефом