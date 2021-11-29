У вулкана Кумбре-В'єха відкрилося кілька нових жерл [ Редактировать ]
У вулкана Кумбре-В'єха на Канарському острові Ла-Пальма відкрилося кілька нових жерл. Розплавлена порода, що виходить із головного кратера, дуже текуча і швидко просувається до районів, які досі не були вкриті лавою. За ніч на острові було зафіксовано щонайменше 80 землетрусів, найпотужніший - магнітудою 3,6. Нагадаю, вулкан почав вивергатися 19 вересня. Відтоді потоки лави знищили тисячі будинків, дороги, електромережі й систему зрошування бананових плантацій.
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