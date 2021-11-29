Саакашвілі сьогодні вперше постав перед Фемідою [ Редактировать ]
Саакашвілі сьогодні вперше постав перед Фемідою. Його справу розглядає Тбіліський міський суд. У Грузії колишнього президента звинувачують у перевищенні повноважень, жорстокому розгоні демонстрації, розтраті державних коштів і навіть у санкціонуванні вбивств опонентів. Підсудний заявив, що не визнає прокуратури та грузинського правосуддя. А також про те, що до нього застосовували тортури. Засідання тривало на тлі акції протесту. Біля будівлі суду відбулися сутички з поліцією.
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