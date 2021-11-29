За фактом вибуху на Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині відкрито кримінальне провадження. Інцидент кваліфікували як порушення правил під час робіт високого рівня небезпеки. Через вибух постраждало п'ятеро людей. Причиною стала розгерметизація екранної труби на котлі сьомого енергоблока. Стався викид газопарової суміші - двох працівників ушпиталили з опіками. Сьомий енергоблок вивели з експлуатації, натомість задіяли четвертий. На роботу станції надзвичайна подія не вплинула, - повідомили в ДСНС.