Чотири врятованих життів одразу. За пів доби київські медики провели дві трансплантації. Операцію на серці хірурги вже завершили. А от іншому пацієнтові - пересаджують печінку просто в ці хвилини.

За тим, як усе відбувається, стежив Василь Богайчик. Його репортаж - далі.

В операційній тиша, чути лиш звуки медичної техніки. Медики зосереджені, бо щойно з'явився донор. Тож у лікарні одразу розгорнули дві операційні для трансплантацій. Органи привезли й одразу почали підготовку.

Понад три години й в одній з операційних пересадження вже завершують.

Габрієлян Артур, завідувач відділу трансплантації та хірургії серця Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова:

Сейчас операция заканчивается. Сейчас уже зашивается кожа. Операция прошла достаточно быстро. Нету операции на серцде, которая не сложна.

40-річний чоловік хворів на дилатаційну кардіоміопатію. Це коли серце збільшується до таких розмірів, що не в змозі працювати. Лікар каже: в цьому випадку допомагає тільки донорська допомога. І от бентежна мить. Медики запускають серце.

Василь Богайчик, кореспондент:

Серце трансплантували успішно. І тепер хірург стежить за життєвими показниками пацієнта. В цей час у сусідній операційній медичний персонал готується до пересадки печінки.

16-річна дівчина хворіла на криптогенний цироз. Щойно з'явився донор, прибула аж зі Львова. Пацієнтка на хірургічному столі, а орган в цей час готують до операції.

Олександр Остапишен, хірург відділення хірургії трансплантації печінки:

На цьому етапі вже відмиту печінку очищаємо від тканин. Від лишніх тканин, яких ми будемо трансплантувати. Виділяємо судини, які будемо пришивати у реципієнта.

Перед трансплантацією планували розділити орган на дві частини, аби той врятував життя одразу двом пацієнтам. Та в цьому випадку таке не можливо.

Олександр Остапишен, хірург відділення хірургії трансплантації печінки:

Інтроопераційно ми побачили, що її не можна безпечно розділити й безпечно трансплантувати двом людям. І по масі тіла вона підходить саме цій пацієнтці.

Хворих врятував один донор. За яких обставин він пішов із життя лікарі не кажуть. Та лише дякують родичам, що ті погодилися врятувати життя іншим.

Руслан Салютін, заступник директора Національного інституту хірургії трансплантології імені Шалімова:

Єдине, що я можу сказати - це слова шани й подяки родичам, які прийняли доволі важкий. Важке рішення, яке дало змогу дати нову жизнь чотирьом людям, які між собою не були знайомі, з різних куточків нашої країни.

В Україні темпи трансплантації збільшилися зізнаються фахівці.

Руслан Салютін, заступник директора Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова:

Кожного року виконується 120-150 операцій на рік, загалом по всій Україні, та у всіх центрах. На сьогодні ми маємо цифру близько 300. Так, це дуже мало.

У чергу на донорську допомогу, кажуть лікарі, щороку додається - майже чотири з половиною тисячі українців.