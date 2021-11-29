На лаві підсудних - третій президент, а під судом - сутички. У Тбілісі розпочався процес над Саакашвілі. Це вперше політик з'явився на засіданні, де розглядають обвинувачення проти нього. У цей час прихильники політика влаштували на вулиці масовий протест, який переріс у заворушення. З подробицями - Марина Біленька.

Під будівлею міського суду Тбілісі - тисячі людей вимагають свободи для Міхеїла Саакашвілі. Та коли мітингарі видерлися на пост охорони - втрутилася поліція.

Протестувальники вимогам поліції не підкорилися. У хід пішов перцевий спрей. Декільком учасникам акції знадобилася допомога медиків. Як повідомляє видання "Новості Грузія", один із постраждалих знепритомнів. Є і затримані. За даними грузинського МВС, під варту взяли щонайменше 15 осіб. Мітингарі також кілька разів намагалися перекрити одну зі столичних доріг. Ще кількох людей поліція затримала там.

У цей час у залі засідань з'являється Міхеїл Саакашвілі. У костюмі й без кайданок - його вітають поодинокими оплесками. Це вперше третій грузинський президент з'являється на суді й на публіці особисто. Саме це засідання - у справі про силовий розгін протестувальників у листопаді 2007 року, вторгнення до будівлі телеканалу "Імеді" та злочинне захоплення майна бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі. Усі закиди прокурорів Саакашвілі відкидає.

Я не визнаю прокуратури й грузинського правосуддя. Я тут не для того, щоб бути частиною заздалегідь написаної комедії. Це найбільше приниження. Увесь світ здивований, що я звертаюся до вас через скло, замість того, щоб дати мені можливість пересуватися разом із вами побудованою мною країною і разом розвивати її.

Звернувся Саакашвілі й до своїх співгромадян - українців.

Міхеїл Саакашвілі:

Я дуже по вам сумую, я хочу знати що, я хочу, щоб ви знали, інформувати вас, що до мене використовували тортури й нелюдську поведінку, але я тримаюсь. І я навчився цього в Україні.

Можливість для третього президента Грузії прибути на засідання особисто - з'явилася щойно той погодився на переведення до військового госпіталю і перервав п'ятдесятиденне голодування. Тоді Саакашвілі фактично був між життям і смертю. Непритомнів і потребував ліжка в реанімації. А нині до переліку його недуг додався ще й психічний розлад.

Маріам Джишкаріані, президент центру "Емпатія":

За попередніми результатами, які я можу повідомити, підтверджується синдром посттравматичного стресового розладу, що має зв'язок із фактом тортур у в'язниці, є також неврологічна симптоматика.

Проти третього президента Грузії відкрито декілька кримінальних проваджень. У одному з них 28 червня 2018 року Міхеїла Саакашвілі заочно засудили до шести років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Отож, коли напередодні місцевих виборів Саакашвілі таємно повернувся на батьківщину, його одразу затримали й доправили відбувати покарання в колонії. До того ж відкрили ще одне провадження - за незаконний перетин кордону.

В Україні звільнення свого громадянина - Міхеїла Саакашвілі - вимагали й у МЗС, і в офісі президента. У жовтні міністр юстиції Денис Малюська заявив: Україна спробує допомогти бранцю й перевезти його до української в'язниці. На це у Тбілісі відреагували словами: "Саакашвілі проведе за грузинськими ґратами щонайменше шість років". Передати його Україні наміру не мають.