Под Херсоном с сотрудником полиции произошла страшная трагедия [ Редактировать ]
В Херсонской области сотрудник полиции попал под поезд. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.
Молодому человеку было всего 22 года. По предварительным данным, он шел на службу и, во время перехода через железнодорожные пути, его сбил состав.
Отмечается, что погибший - сотрудник патрульного управления патрульной полиции в Херсонской области лейтенант Владислав Завистовский. Известно, что он вступил в ряды патрульной полиции в 2019 году.
Читайте также, на железнодорожной станции в Новой Каховке Херсонской области местный житель погиб под колесами поезда. При опознании тела погибшего выяснилось, что молодому человеку было всего 19 лет, парень переходил колеи в неустановленном месте поблизости
Кроме того, в Харьковской области, в селе Огульцы, на железнодорожной станции "Пирогово" женщина попала сразу под два поезда и погибла. В результате происшествия потерпевшая погибла на месте, обстоятельства инцидента сейчас уточняются.
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