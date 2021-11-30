В момент трагедии он шел на службу/ фото: Главком

В Херсонской области сотрудник полиции попал под поезд. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Молодому человеку было всего 22 года. По предварительным данным, он шел на службу и, во время перехода через железнодорожные пути, его сбил состав.

Отмечается, что погибший - сотрудник патрульного управления патрульной полиции в Херсонской области лейтенант Владислав Завистовский. Известно, что он вступил в ряды патрульной полиции в 2019 году.

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Кроме того, в Харьковской области, в селе Огульцы, на железнодорожной станции "Пирогово" женщина попала сразу под два поезда и погибла. В результате происшествия потерпевшая погибла на месте, обстоятельства инцидента сейчас уточняются.

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