В среду, 17 ноября, в Харьковской области, в селе Огульцы, на железнодорожной станции "Пирогово" женщина попала сразу под два поезда и погибла. Об этом сообщает Нацполиция.

На железнодорожной станции Пирогово, расположенной в селе Огульцы Богодуховского района, поезд сбил человека. При ударе женщину отбросило на смежный путь под двигавшийся навстречу поезд.

В результате происшествия потерпевшая погибла на месте. Обстоятельства инцидента сейчас уточняются.

В результате оказалось заблокировано железнодорожное движение на этом участке.

Это привело к задержке шести пассажирских поездов на срок от 40 минут до шести часов. Сейчас движение поездов уже возобновилось.

Читайте также, "Укрзализныця" приняла решение снова изменить график движения поездов в связи с карстовым провалом путей на участке "Новоселица-Мамалыга", который находится в Черновицкой области. В настоящее время ситуация продолжает оставаться сложной и требует комплексного решения.

Кроме того, в селе Малинск на одноименной железнодорожной станции прямо на ходу загорелся поезд "Укрзализныци". На видео видно, как за несколько метров до станции произошло задымление в тепловозе., также на кадрах заметно, что очевидцы пытаются собственными силами потушить тепловоз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.