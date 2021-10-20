В Харьковской области пассажирский поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Трагедия произошла 19 октября в 14:04 на железнодорожном перегоне "Люботин-Новая Бавария" в поселке Песочин. Под поезд "Львов-Бахмут" попала местная жительница, от полученных травм она погибла на месте.

В местных Telegram-каналах выложили кадры с камер видеонаблюдения на переезде. На видео видно, что девушка ждет, чтобы перейти через рельсы. Сначала она пропустила один поезд, а потом начала идти. Из-за шума и наушников она слишком поздно заметила приближающийся второй поезд. Девушка попробовала бегом преодолеть железнодорожные пути, но было слишком поздно - ее снес локомотив.

В Украине трагедии на железнодорожных переездах происходят регулярно. Так 18 октября в Смиле Черкасской области под поезд попала старшеклассница в наушниках.

Ранее "Подробности" сообщали, что в начале сентября аналогичная авария произошла под Киевом, где поезд сбил 15-летнего подростка на велосипеде.