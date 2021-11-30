Справа "вагнерівців": українські спецслужби планували затримати понад 30 росіян [ Редактировать ]
Верховна Рада затвердила проміжний звіт тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців". Основний результат роботи ТСК: українські спецслужби планували затримати понад 30 росіян - бойовиків приватної військової компанії.
Утім, хто саме відповідальний за перенесення дати операції - встановити не вдалося. Хоча голова комісії стверджує, що опитали усіх можливих свідків і дослідили безліч документів з грифом "таємно". Деякі засідання проводили за зачиненими дверима. Роботу ТСК продовжить.
А проміжний звіт парламент скерував до правоохоронних органів і доручив Офісу Генпрокурора взяти розслідування на окремий контроль.
по теме
Противник бив з артилерії 122-го калібру, 82-х мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Через анонімні профілі зловмисники поширювали в соцмережах, месенджерах та на форумах фейки про внутрішню ситуацію в Україні.
Нелегальні мігранти досі перебувають на території сусідньої країни, отже, загроза поширення міграційної кризи та ймовірність перенаправлення потоків нелегалів до України не зникла, - визнали в Держприкордонслужбі.
Під час цих атак поранили українського військового. Він зараз у шпиталі, в задовільному стані. За дві доби - це вже тетій поранений армієць.
Зокрема ідеться про передачу Україні протитанкових ракетних комплексів "Джевелін", мінометів та систем ППО Стінгер, а також військової техніки, яка раніше призначалася Афганістану.