Хто саме відповідальний за перенесення дати операції - встановити не вдалося.

Верховна Рада затвердила проміжний звіт тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців". Основний результат роботи ТСК: українські спецслужби планували затримати понад 30 росіян - бойовиків приватної військової компанії.

Утім, хто саме відповідальний за перенесення дати операції - встановити не вдалося. Хоча голова комісії стверджує, що опитали усіх можливих свідків і дослідили безліч документів з грифом "таємно". Деякі засідання проводили за зачиненими дверима. Роботу ТСК продовжить.

А проміжний звіт парламент скерував до правоохоронних органів і доручив Офісу Генпрокурора взяти розслідування на окремий контроль.