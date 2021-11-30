В цьому зруйнованому будинку - 30 квартир, усіх мешканців з них евакуювали.

У зруйнованому вибухом будинку на Миколаївщині завершили 30-годинну рятувальну операцію. Повертатися до своїх осель людям поки що не дозволяють. А у два під'їзди заборонили навіть заходити. Більше подробиць розкаже Марина Михайловська.

Комунальники прибирають завали сміття. Поруч чергують правоохоронці, щоб запобігти мародерству. В цьому зруйнованому будинку - 30 квартир, усіх мешканців з них евакуювали. Люди зібралися у дворі - чекають вердикту комісій.

Віталій Кім, голова Миколаївської обласної державної адміністрації:

Розглядається два варіанти щодо придбання житла постраждалим та компенсації грошима по вартості, яку зараз прораховують. Ринок нової Одеси проаналізовано, житла достатньо для придбання, але буде йти по закону, буде розраховуватися середня вартість чи експертна оцінка для компенсації.

У мерії запевнили: збитки наразі підраховують і чекають фінансової допомоги з обласного бюджету. Мешканка зруйнованого під'їзду Наталя в розпачі. У свою трикімнатну квартиру родина вклала заощадження.

Наталія Коваленко, власниця квартири в зруйнованому будинку:

Зробила капремонт, зробила демонтаж, зробили теплий пол, переклеїли шпалери. У мене квартира була сама красива, я осталася без нічого.

Люди переймаються: окрім житлових квадратних метрів у середмісті, мали приміщення в підвалах та гаражі поруч. І хочуть, аби це врахували під час надання компенсацій.

Микола Гетьман, власник квартири в зруйнованому будинку:

Компенсувати грошима! Житло я знаю, яке мені виділять в кавичках. Там, де лікарня наша, 22-23 тис. Наші квартири дорожчі.

Уже сьогодні зрозуміло, що перший під'їзд аварійний. Істотно постраждав і другий, але чи можливо його відновити - наразі невідомо.

Олег Ханов, директор Науково-дослідного центру будівельної експертизи та проєктування:

Несущие стены подверглись деформации. Мы спускались в подвал, там нет несущих стен, которые разделяют подъезды между собой, поэтому в любом случае реконструкция, утепление торцевой стены.

А от третій під'їзд для проживання придатний. Сьогодні туди почали повертатися мешканці.

Валерій Табакар, голова ОСББ:

Люди приходять з поліцейським, заходять до квартири, беруть документи, речі, поліцейський жде на лесничній клетке.

Лише в третьому під'їзді поновили водо- та електропостачання, очікують подання газу.

Ірина, мешканка зруйнованого будинку:

Валялась на кухне на полу. Выпала батарейка. Это точное время, когда был взрыв.

Знесуть повністю чи відновлять те, що можливо? Комісії вивчатимуть стан будинку ще впродовж цього тижня і лише потім оголосять остаточні висновки. Водночас відселеним мешканцям уже надали продуктові набори. А також відкрили пункт збору речей першої потреби для постраждалих.