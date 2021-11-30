Ворог поранив двох українських військових та мирного жителя [ Редактировать ]
На Сході поранені двоє українських військових та місцевий житель Станиці Луганської. За добу штаб Об'єднаних сил нарахував вісім ворожих атак. Дві з них - із застосуванням забороненої Мінськом зброї. Противник бив з артилерії 122-го калібру, 82-х мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. На передових позиціях побував Руслан Смєщук.
Руслан Смєщук, кореспондент:
На Донбасі раптово потепліло, пішли рясні дощі. І зараз доїхати до деяких передових позицій на цивільній машині - ну просто неможливо. Єдиний варіант - ось такий... Військова техніка.
Заносить, кидає на ямах - але їде впевнено. На фронті - не до комфорту. Передові позиції під окупованою Ясинуватою - а саме сюди ми їхали - зустрічають дощем, сирими окопами та кулеметними пострілами.
Позивний "Крим", військовослужбовець Збройних сил України:
За останню добу противник продовжує закріплювати, облаштовувати позиції вогневі. Якоїсь підготовки супротивника до нападу не виявлено. Він утримує свої опорні пункти.
І періодично відкриває вогонь. А ще, за таких погодних умов, підвищується потенційна небезпека.
Євген, військовослужбовець Збройних сил України:
Підвищили пильність тому, що це хороша погода для проходження диверсійних груп противника. І підвищується пильність, посилюються пости. Люди готові.
Поки ми спілкуємося з Євгеном, із протилежного боку знову зчиняється стрілянина.
А це що зараз? Це може на ДФС... а ні, це просто такий звук політу кулі. Зараз атмосферний тиск такий. Вас, а то я навіть злякався трохи...
Іноді противник застосовує саморобні ударні безпілотники. Так днями мішенню для атаки з неба стала ця медична автівка.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Намагаються вони вразити й техніку, було скидання ВОГу по медичній машині - був вибух, десь в 10 метрах і її не вразило. Але скидання було по медичній.
Що ж до загальної ситуації на передовій, то зараз на більшості ділянок спостерігається певне затишшя, кількість ворожих обстрілів істотно знизилася.
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Супротивник обстрілював позиції Збройних сил, зокрема, біля Світлодарська, Старогнатівки і Новоолександрівки. Бив зі станкових і протитанкових гранатометів, мінометів і стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Його стан стабільний, нині він у шпиталі. За добу штаб Об'єднаних сил нарахував шість ворожих атак. Дві з них - із застосуванням забороненої Мінськом зброї.
Біля Південного цілив із 82-х мінометів, а в районі Світлодарська - з протитанкових гранатометів. Втрат серед військових Об'єднаних сил немає. Наші бійці стримували атаки ворога вогнем у відповідь.
Біля Південного цілив із мінометів, а в районі Свідлодарська - з протитанкових гранатометів. Наші бійці стримували атаки вогнем у відповідь.
Де саме це сталося, у штабі не уточнюють, але кажуть, що під вогнем були Мар'їнка та Новомихайлівка. Також гаряче було і на передових позиціях біля окупованої Горлівки.