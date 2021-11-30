Знайти ідеального господаря для собаки в Лос-Анджелесі не лише цікаве завдання, а й необхідність.

В американському притулку для тварин визначають знак Зодіаку чотирилапих, щоб знайти для них ідеального господаря. Звертають увагу не на дату появи на світ, а на риси характеру підопічних. Чи працює собача астрологія - дивіться далі.

У цьому притулку для тварин особливу увагу приділяють поведінці собак. Усе, аби присвоїти чотирилапим знаки Зодіаку.

Аріана Говелл, волонтерка:

Містер та Місіс - обоє Близнюки. І ця парочка на моїх колінах - нерозлучна. Отож кращого знаку й не придумати. Близнюки веселі, люблячі та дуже товариські. Здатні порозумітися будь з ким.

Визначити знак точно - непросте завдання. Більшість собак тут - урятовані з вулиці чи з притулків, де їх мали приспати. Якого дня та навіть місяця вони народилися - не знає ніхто. Тож астрологічний знак визначають саме за характером та вподобаннями.

Ешлі Каламе, волонтер:

Сумісність відіграє величезну роль, коли ми говоримо про собаку й людину. Що краще, ніж знак зодіаку, допоможе господареві обрати собі хвостатого? Це веселий спосіб знайти саме того улюбленця, про якого ви мріяли все життя.

Працівники притулку місяць тому запустили сайт, на якому розмістили світлини своїх плеканців, їхні прізвиська та знак зодіаку. Відтоді кількість запитів на догляд зросла на чверть.

Діана Ізабель, тимчасова доглядачка за собакою:

Я Водолій, тож найкраще мені підійшла б собака Близнюки, Терези або Стрілець, як-от ця красуня Вірджинія. Після того, як я взяла її, зрозуміла, що в минулому в мене були песики саме з такими знаками зодіаку.

Та інколи ідеальна пара утворюється не за правилом сумісності.

Аріана Говелл, волонтерка:

Часом протилежності притягуються, наприклад, Терези та Овен. А іноді вам хочеться собаку, схожу саме на вас. Наприклад, якщо ви працюєте весь день вдома за комп'ютером, то вам потрібен улюбленець, який би сидів чи спав поруч, а не гасав будинком зранку до вечора.

Та знайти ідеального господаря для собаки в Лос-Анджелесі не лише цікаве завдання, а й необхідність. За даними Американського товариства із запобігання жорстокості до тварин, щороку в США присипляють 390 тисяч псів, які мешкають у притулках.

Їх ще називають "пристановищами смерті". Саме з таких закладів рятують тварин власниці цього центру. На його території наразі проживають 30 собак. Ще 175 - під тимчасовою опікою небайдужих. А що більше буде таких волонтерів, то більше чотирилапих вдасться врятувати.