На территории Греции приняли решение сделать прививки от коронавирусной инфекции обязательными для людей в возрасте более 60 лет. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Столь жесткое решение было принято в связи с тем, что в стране в скором времени начнется очередная волна коронавируса. В связи с этим иммунизация станет обязательной для некоторых категорий граждан. При этом для тех, кто откажется вакцинироваться предусмотрен штраф, размером в 100 евро.

Мы концентрируем наши усилия на защите наших сограждан, и по этой причине их вакцинация отныне будет обязательной.

Отмечается, что около 63% населения Греции, составляющего приблизительно 11 миллионов человек, полностью вакцинированы. Известно, что граждане страны, которые не были вакцинированы первой дозой препарата, должны записаться на прием до 16 января.

Читайте также, в Великобритании из-за появления нового штамма коронавируса "Омикрон" сокращают срок ревакцинации. Вместо повторной COVID-прививки через полгода, ее будут проводить каждые три месяца согласно с рекомендацией Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации.

Кроме того, в американской фармацевтической корпорации Moderna анонсировали создание препарата против южноамериканского штамма COVID-19 "омикрон". Комбинация мутаций этой разновидности COVID-19 ускоряет ослабление естественного и индуцированного вакцинами иммунитета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.