За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), за перші три квартали 2021 року сума погашення вимог кредиторів становила понад 3 млрд грн. Станом на 1 жовтня 2021 року Фондом подано 69 позовних заяв по 44 банкам. Загальна сума позовних вимог становить 97 млрд грн.

Про це йдеться у розслідуванні РБК-Україна "Боргова яма. Хто з бізнесменів-банкірів найбільше винен Фонду гарантування вкладів".

Крім того, Фонд подав 26 цивільних позовів у кримінальних провадженнях щодо 19 банків, розгляд яких триває. Загальна кількість цивільних відповідачів – 58 осіб. Загальна сума пред'явлених вимог становить 15,9 млрд грн.

За інформацією видання, бізнесмен Василь Хмельницький, який купив за 1,43 млрд грн на аукціоні Фонду держмайна (ФДМУ) завод "Більшовик", міг отримати ці кошти в результаті "вимивання" грошей з банку "Хрещатик", що збанкрутував.

"Весь 2015 рік і аж до 1 квітня 2016 року вони отримували кредити на свої компанії, а також продавали банку "сміттєві" облігації. За офіційною оцінкою, з банку виведено близько 7 млрд грн. Перекладаю: Хмельницький та Іванов вкрали з банку "Хрещатик" мільярди гривень перед тим, як його покласти", – цитує видання економічного журналіста Сергія Лямця.

В тексті наголошується, що борги ФГВФО перед вкладниками по банку "Хрещатик" майже вдвічі перевищують суму угоди на заводі "Більшовик" і становлять 2,7 млрд грн.

"Левову частку зобов'язань Фонд отримав "завдяки" десятку банків, що лопнули. На них, зазначається в розслідуванні, припадає 89,6 млрд грн боргів перед вкладниками:

15,8 млрд грн дісталося від "Дельта Банку",

10 млрд грн – "Фінанси та Кредит",

6,7 млрд грн – ВАБ банк,

4,8 млрд грн – "Платінум Банк",

4,2 млрд грн – "Імексбанк",

3,8 млрд грн – "Фінансова ініціатива",

3,7 млрд грн – "Надра",

2,9 млрд грн – "Форум",

2,7 млрд грн – "Хрещатик,

2,6 млрд грн – "Брокбізнесбанк".

Для погашення боргів перед фізособами Фонд гарантування вкладів у 2014-2017 роках залучив 70 млрд грн від Національного банку та Міністерства фінансів під ринкові 10-14% річних.

Нагадаємо, на початку 2014 року в Україні було 180 банків. Згідно з офіційною статистикою Нацбанку, протягом трьох років було визнано неплатоспроможними 88 банків.

У розслідуванні зазначають, що загальна заборгованість, яку Фонд має сплатити у грудні 2031 року, становить 111,1 млрд грн, з яких 64,16 млрд грн – нараховані відсотки.

За розрахунками Робочої групи при Раді фінансової стабільності, Фонд не зможе накопичити кошти в таких обсягах. Дефіцит коштів фонду становитиме понад 80 млрд грн.