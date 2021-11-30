Обсуждать продление контракта на поставки газа через Украину после 2024 года можно будет, если у "Газпрома" появятся покупатели на этот газ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Коммерсантъ".

Я хочу лишь вам напомнить заявление президента Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге. Пока "Газпром" не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь.

Напомним, что в декабре 2019 года Украина и Россия договорились о продлении транзита российского газа в Европу на период с 2020 по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет.

Пятилетний контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно в 2021-2024 гг. В нем прописан принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев предлагает "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх прописанных в контракте 40 млрд кубометров в год. На пресс-конференции по случаю экватора своего президентского срока Зеленский подтвердил, что Киев предложил "Газпрому" нарастить транзит газа через ГТС Украину по сниженной ставке транзита, но "Россия на это не пошла".