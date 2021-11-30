В Кремле сделали заявление о продлении контракта на транзит газа через Украину [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Обсуждать продление контракта на поставки газа через Украину после 2024 года можно будет, если у "Газпрома" появятся покупатели на этот газ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Коммерсантъ".
Я хочу лишь вам напомнить заявление президента Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге. Пока "Газпром" не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь.
Напомним, что в декабре 2019 года Украина и Россия договорились о продлении транзита российского газа в Европу на период с 2020 по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет.
Пятилетний контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно в 2021-2024 гг. В нем прописан принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев предлагает "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх прописанных в контракте 40 млрд кубометров в год. На пресс-конференции по случаю экватора своего президентского срока Зеленский подтвердил, что Киев предложил "Газпрому" нарастить транзит газа через ГТС Украину по сниженной ставке транзита, но "Россия на это не пошла".
по теме
Украина хочет продлить транзитный контракт с "Газпромом" на следующие 15 лет, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, Украина предложила России увеличить транзит сверх условий контракта по цене вдвое ниже, чем в контракте
Глава государства сообщил, что Киев предложил "Газпрому" нарастить транзит газа через ГТС Украину по сниженной ставке транзита, но "Россия на это не пошла"
Стрибок цін цього тижня аналітики пов'язують ще й із рішенням федерального агентства "Бундестагнетцагетур" - це головний регулятор газового ринку Німеччини. І він тимчасово зупинив сертифікацію "Північного потоку-2".
Ще одне "гостре" енергетичне питання - газ. Його, за оцінками експертів, вистачить рівно до кінця опалювального сезону. Це якщо не буде погодних "сюрпризів" на кшталт аномальних морозів.
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил ежегодные убытки Украины после запуска "Северного потока-2" в $2 млрд