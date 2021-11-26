"Россия на это не пошла": Зеленский сделал заявление о транзите газа [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Украина заинтересована в продолжении транзита природного газа из России в Европу. Об этом заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.
У нас контракт до 2024 года, мы за продление транзита нашего газа.
Глава государства сообщил, что Киев предложил "Газпрому" нарастить транзит газа через ГТС Украину по сниженной ставке транзита, но "Россия на это не пошла".
Зеленский заявил, что Украина не планирует возобновлять прямой импорт газа из России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев предлагает "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх прописанных в контракте 40 млрд кубометров в год.
Напомним, что в декабре 2019 года Украина и Россия договорились о продлении транзита российского газа в Европу на период с 2020 по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет.
Пятилетний контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно в 2021-2024 гг. В нем прописан принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.
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