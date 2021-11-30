1 декабря православная церковь почитает мучеников Романа и Платона. В народе праздник называют "Платон и Роман Зимоуказатели".

Наши предки, по окончанию полевых работ, в зимний период переходили к промышленности. Занимались созданием посуды, черепицы, игрушек из глины, различной резьбой.

Из подобных предметов часто делали амулеты, защитные талисманы. В таких делах просили помощи у почитаемых святых, а также к мученикам обращались с просьбой о достатке, благополучии и удачной зиме.

В народе верили, как пройдет день Платона и Романа Зимоуказателей, такой и будет зима. По утру судили о погоде в начале зимы, а по вечеру – о конце.

Также предполагали, что обнаружить ворону, ходящую по дороге – это к оттепели. Такое же значение имело и появление в доме комара.

Приметы на 1 декабря

как пройдет первой декабря, такова будет и зима;

месяц в кругу – к большому снегу;

сухой декабрь - сухие весна и лето.

Что нельзя делать 1 декабря

Не стоит делать спонтанные покупки, так как деньги 1 декабря - проводник злой энергии.

Нельзя давать в долг, чтобы самим не оказаться в финансовой яме.

Нельзя отказываться от перспективных рабочих предложений и задач, так как удача отвернется на весь год.

Не следует делать маникюр и педикюр. В народе считали, что можно потерять здоровье.

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