Первый день зимы: приметы и что нельзя делать [ Редактировать ]
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1 декабря православная церковь почитает мучеников Романа и Платона. В народе праздник называют "Платон и Роман Зимоуказатели".
Наши предки, по окончанию полевых работ, в зимний период переходили к промышленности. Занимались созданием посуды, черепицы, игрушек из глины, различной резьбой.
Из подобных предметов часто делали амулеты, защитные талисманы. В таких делах просили помощи у почитаемых святых, а также к мученикам обращались с просьбой о достатке, благополучии и удачной зиме.
В народе верили, как пройдет день Платона и Романа Зимоуказателей, такой и будет зима. По утру судили о погоде в начале зимы, а по вечеру – о конце.
Также предполагали, что обнаружить ворону, ходящую по дороге – это к оттепели. Такое же значение имело и появление в доме комара.
Приметы на 1 декабря
- как пройдет первой декабря, такова будет и зима;
- месяц в кругу – к большому снегу;
- сухой декабрь - сухие весна и лето.
Что нельзя делать 1 декабря
- Не стоит делать спонтанные покупки, так как деньги 1 декабря - проводник злой энергии.
- Нельзя давать в долг, чтобы самим не оказаться в финансовой яме.
- Нельзя отказываться от перспективных рабочих предложений и задач, так как удача отвернется на весь год.
- Не следует делать маникюр и педикюр. В народе считали, что можно потерять здоровье.
Читайте также, что нельзя делать 4 декабря в первое зимнее новолуние. Пройдет оно в зодиакальном созвездии Стрельца.
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