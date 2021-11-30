Он просто хотел прокатиться на автомобиле/ фото: Нацполиция

В столице сотрудники полиции задержали сотрудника автомойки, который угнал электрокар Tesla. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

Мотивом злоумышленника стало то, что он просто хотел прокатиться на автомобиле. В конце-концов он не справился с управлением попал в аварию.

Подвыпивший злоумышленник решил прокатиться на чужой Тесле, взяв ключи, которые владелец автомобиля оставил сотрудникам заведения. В конце концов, мужчина не справился с управлением и попал в ДТП.

Отмечается, что правоохранителям о пропаже автомобиля сообщил хозяин. По его словам, он оставил свой автомобиль на улице Радужная на автомойке и отошел на несколько минут. Известно, что правоохранители передали ориентировку о пропаже всем патрульным экипажам, после чего транспортное средство было быстро найдено. Виновнику угона и ДТП грозит до 12 лет лишения свободы.

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