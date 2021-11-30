Лукашенко пригрозил возвращением ядерного оружия в Беларусь [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Беларусь предложит России разместить ядерное оружие на своей территории, если НАТО разместит ядерные боеголовки в Польше. Об этом в интервью заявил Александр Лукашенко.
Да. Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь... Мы договоримся какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте.
После распада СССР на территории Беларуси находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Минск согласился вывезти ядерное оружие в Россию после подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Украина не производила ядерные боеголовки. Они завозились из России, носители стояли в Украине: 176 носителей, 1300 ядерных боеголовок. В 1997 году "срок жизни" боеголовок заканчивался.
По словам первого президента Украины Леонида Кравчука, это, а также давление западных партнеров, было причиной отказа Украины от ядерного оружия.
по теме
Беларусь может разместить своих военных на границе с Украиной, Польшей и странами Балтии
В последние недели в Евросоюзе появились серьезные опасения, что в регионе назревает серьезный вооруженный конфликт. В Европе есть три "пороховые бочки", где в ближайшее время может "вспыхнуть" военный конфликт, который погрузит в хаос весь континент
В пятницу, 19 ноября, лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко признал, что силовики массово избивали задержанных на протестах после выборов президента
Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину. Причиной, вероятно, является аварийное отключение первого энергоблока БелАЭС
"Гомельтранснефть" на три дня ограничил прокачку нейти по трубопроводу "Дружбе" в Польшу из-за ремонта. Из Польши нефть поступает на два местных НПЗ и два в Германии