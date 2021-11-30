Беларусь предложит России разместить ядерное оружие на своей территории, если НАТО разместит ядерные боеголовки в Польше. Об этом в интервью заявил Александр Лукашенко.

Да. Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь... Мы договоримся какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте.

После распада СССР на территории Беларуси находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Минск согласился вывезти ядерное оружие в Россию после подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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Украина не производила ядерные боеголовки. Они завозились из России, носители стояли в Украине: 176 носителей, 1300 ядерных боеголовок. В 1997 году "срок жизни" боеголовок заканчивался.

По словам первого президента Украины Леонида Кравчука, это, а также давление западных партнеров, было причиной отказа Украины от ядерного оружия.