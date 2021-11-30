Лукашенко намерен разместить у границы с Украиной войска [ Редактировать ]
Беларусь может разместить своих военных на границе с Украиной, Польшей и странами Балтии. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью.
Он хочет это сделать, чтобы реагировать на попытки создать конфликт в стране.
Я вынужден иметь планы и подразделения, части белорусской армии, которая будет реагировать на любую попытку здесь создать конфликт, на границе Прибалтики, Польши и Украины.
Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.
Кроме того, в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат, вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации объявлена готовность защищать польскую границу.
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