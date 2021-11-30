Через стрімке поширення різновиду коронавірусу "Омікрон" - український уряд запроваджує нові прикордонні обмеження. Відтепер кожен, хто прибуває з країн, де виявлена ця мутація, має пройти двотижневу самоізоляцію. Це стосується людей, які повернулися з ПАР та ще шести південноафриканських країн. В Україні поки що заражень новим штамом немає.