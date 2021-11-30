Нові прикордонні обмеження діятимуть через штам "Омікрон" [ Редактировать ]
Через стрімке поширення різновиду коронавірусу "Омікрон" - український уряд запроваджує нові прикордонні обмеження. Відтепер кожен, хто прибуває з країн, де виявлена ця мутація, має пройти двотижневу самоізоляцію. Це стосується людей, які повернулися з ПАР та ще шести південноафриканських країн. В Україні поки що заражень новим штамом немає.
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