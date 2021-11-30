Національний художній музей випустить цифрову колекцію українського мистецтва. Твори Олександра Мурашка, Миколи Пимоненка, Олександра Архипенка та інших відомих митців тепер можна буде не лише роздивитися онлайн, а навіть віртуально купити. Як усе це працюватиме - з'ясовувала Тетяна Радченко.

Тетяна Радченко, кореспондентка:

Тепер побачити відомі полотна національного художнього музею України може кожен у своєму гаджеті.

Об'єкт сканують. Первинне зображення відправляють на опрацювання дизайнерів. Ті роблять певну кількість віртуальних копій. Так, щоб серед них не було жодної однакової.

Костянтин Фокша, технічний директор проєкту:

Первая картина будет находиться в том формате, в котором она представлена автором, последующие версии будут иметь элементы анимации, которые, конечно, будут согласованы с автором картины и в зависимости от уровня, редкости, дополняться этими анимациями.

У результаті один твір перетворюється на цілу добірку. Бо кожен екземляр - унікальний. У світі для таких речей уже є назва - "колекція невзаємозамінних токенів".

Це зразок. Такий вигляд матимуть колекції, коли дизайнери закінчать роботу. Оцифрувати можна як скульптуру, так і картину. Кожен із віртуальних експонатів матиме п'ять ступенів так званої "рідкісності".

Експонати виставлять на спеціальних інтернет-платформах, де їх можна буде купити. За криптовалюту. Щоправда справжнім поціновувачам платити можливо й не доведеться.

Олексій Кривоший, юрист проєкту:

Люди, які мають знання в області мистецтва, в області історії, вони зможуть шляхом участі в якихось вікторинах, відповідей на запитання отримувати додаткові бали й можливість отримати, якісь ексклюзивні твори НФТ-мистецтва.

У руки таку покупку не візьмеш. Існуватиме вона лише у віртуальному світі. У вигляді того самого невзаємозамінного токену. Кожен із них матиме власний цифровий запис. На підтвердження того, що він оригінальний. А не підробний.

Оцифровані твори стануть доступні в кожному смартфоні. Чи не поменшає від того охочих побачити оригінал? У Національному художньому музеї сподіваються, що буде навпаки.

Юлія Литвинець, генеральний директор Національного художнього музею України:

Чим більше ми представляємо нашу колекцію у віртуальному просторі, інтернеті, чим більше ми про себе розповідаємо, тим збільшується фізична відвідуваність нашого музею.

Цифрова експозиція українського мистецтва побачить світ уже на початку наступного року. До неї увійде близько 30 робіт. Однією з перших у роботу візьмуть картину Олександри Екстер.