С 1 декабря минимальная зарплата вырастет до 6 500 грн Источник: НБУ

С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата в Украине вырастет до 6 500 грн (была 6 000 грн), а минимальная почасовая зарплата - с 36,1 грн до 39,12 грн.

С 1 декабря размер оклада работников 1-го разряда Единой тарифной сетки (ЕТС) вырастет с 2 670 до 2 893 грн.

Поскольку размеры должностных окладов работников определяются на основе должностного оклада работника 1-го тарифного разряда, вырастут ставки заработной платы бюджетников по всем тарифным разрядам ЕТС.

Оклады, например, учителей и врачей (10-14 разряда) составят 5 265- 7 001 грн (2 893 х тарифный коэффициент 1,82-2,42).

Должностные оклады (тарифные ставки) работникам бюджетной сферы в 2021 году.

В связи с повышением должностных окладов будут пересчитаны стипендии ассистентам-стажерам, клиническим ординаторам и аспирантам (докторантам), которые учатся "с отрывом от производства". Они будут получать 90% должностного оклада преподавателя (доцента - для докторантов).

Должностные оклады (тарифные ставки) работников бюджетной сферы по ЕТС в 2022 году:

Напомним, что с 1 декабря 2021 года несколько категорий украинцев ждет повышение пенсий и зарплат.