С 1 декабря бюджетникам поднимут оклады: тарифная сетка [ Редактировать ]
Источник: НБУ
С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата в Украине вырастет до 6 500 грн (была 6 000 грн), а минимальная почасовая зарплата - с 36,1 грн до 39,12 грн.
С 1 декабря размер оклада работников 1-го разряда Единой тарифной сетки (ЕТС) вырастет с 2 670 до 2 893 грн.
Поскольку размеры должностных окладов работников определяются на основе должностного оклада работника 1-го тарифного разряда, вырастут ставки заработной платы бюджетников по всем тарифным разрядам ЕТС.
Оклады, например, учителей и врачей (10-14 разряда) составят 5 265- 7 001 грн (2 893 х тарифный коэффициент 1,82-2,42).
Должностные оклады (тарифные ставки) работникам бюджетной сферы в 2021 году.
В связи с повышением должностных окладов будут пересчитаны стипендии ассистентам-стажерам, клиническим ординаторам и аспирантам (докторантам), которые учатся "с отрывом от производства". Они будут получать 90% должностного оклада преподавателя (доцента - для докторантов).
Должностные оклады (тарифные ставки) работников бюджетной сферы по ЕТС в 2022 году:
Напомним, что с 1 декабря 2021 года несколько категорий украинцев ждет повышение пенсий и зарплат.
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