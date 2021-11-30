У центрі Запоріжжя загинув чоловік через падіння балкону [ Редактировать ]
Упав разом із балконом. У центрі Запоріжжя загинув чоловік. Він вийшов на балкон четвертого поверху - і той обвалився просто в нього під ногами. Рятувальники дістали постраждалого з-під уламків, коли той був ще живим. Але в кареті швидкої - у нього зупинилося серце. Що чоловік робив у цьому будинку - невідомо. Адже споруда вже багато років стоїть занедбана в аварійному стані.
Олександр Сичов, керівник відділу ГУ ДСНС у Запорізькій області:
Обставини події з'ясовуються. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування. Від ГУ ДСНС залучалось три одиниці техніки та 15 осіб особового складу.
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