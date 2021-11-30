Упав разом із балконом. У центрі Запоріжжя загинув чоловік. Він вийшов на балкон четвертого поверху - і той обвалився просто в нього під ногами. Рятувальники дістали постраждалого з-під уламків, коли той був ще живим. Але в кареті швидкої - у нього зупинилося серце. Що чоловік робив у цьому будинку - невідомо. Адже споруда вже багато років стоїть занедбана в аварійному стані.

Олександр Сичов, керівник відділу ГУ ДСНС у Запорізькій області: