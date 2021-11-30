Справедливого розслідування автотрощі вимагають жителі трьох сіл Херсонщини [ Редактировать ]
Справедливого розслідування автотрощі вимагають жителі трьох сіл Херсонщини. Ідеться про випадок, коли місцевий підприємець збив велосипедиста на порожній трасі. Сьогодні місцеві влаштували масову акцію.
Чому люди бояться, що правду приховають, а водія - "відмажуть"? З'ясовувала Марина Михайловська.
На цьому місці лежала дитина, велосипед, а рядом тапочки.
Олександр живе в сусідньому селі. На місце ДТП приїхав, щойно дізнався про аварію. Це сталося в суботу на дорозі між селами Круглоозерка та Приморське. Легковик збив 12-річного велосипедиста. Хлопця доправили в реанімацію.
Дмитро Думанський, начальник відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту ГУ НП у Херсонській області:
Наїзд відбувся у попутному напрямку, він побачив на дорозі велосипедиста, почав його обгін і в момент зближення велосипедист змінив напрямок руху вліво. Про підозру нікому не повідомлено, водія не затримували.
Селяни обурені: очевидців аварії немає, у поліції допитали тільки водія. Доказів його провини не знайшли.
Ганна, жителька села Круглоозерка:
Его просто отмажут, он в этом уверен.
Водій працює в охоронній фірмі. А її власник має зв'язки в силових структурах,- кажуть селяни.
Микола Гром, житель села Приморське:
Вони ганяють постоянно, круглыми сутками, гоняют эти машины бешеными скоростями.
Люди впевнені: водій перевищив швидкість і цього разу, адже гальмівний шлях - майже 30 метрів, та й машина сильно пошкоджена. Непритомну дитину та велосипед із дороги прибрали. У водія - своя версія причини аварії.
Дмитро Ніколаєв, водій-учасник ДТП:
Ехал 60 км в час, я увидел, что он едет посреди дороги, я взял влево, он зацепил правую сторону водительского зеркала, боковым, не лобовым, то есть он ударился, велосипед был целым, только педаль отпала, и он упал на ту сторону, где он ехал посреди дороги.
Артем Дзговський, власник охоронної фірми:
Він тримав дитину набік. Ви розумієте він в такій шоковій ситуації. Я дзвонив, коли приїхав, в поліцію. Поліція приїхала, місце ДТП фішками облагородили, велосипед вони змістили в сторону, бо не було проїжджої частини.
Постраждалий хлопчик із тяжкою травмою голови - в Херсонській обласній дитячій лікарні. Він досі у комі.
Людмила Покропивна завідувачка реанімації Херсонської обласної дитячої лікарні:
Состояние остается тяжелым, есть тяжелая травма головного мозга, с отеком. Пока он в медикаментозном сне. Сейчас проводится повторное исследование головного мозга и будет решаться вопрос о дальнейшей тактике лечения.
Чому не кажуть точний час аварії? Куди подівся реєстратор, якими обладнані зазвичай усі автівки фірми? Коли давати показання запросять очевидців, які першими прибули на місце ДТП? - на усі ці запитання селяни вимагають відповіді. І заявляють: добиватимуться справедливості будь-що.
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