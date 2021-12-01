Демократы Сената Конгресса США согласились включить в пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год (начался 1 октября) инициативу по "Северному потоку-2". Она предполагает введение санкций против компаний за участие в сертификации газопровода. Об этом сообщает The Hill.

29 ноября республиканцы заблокировали дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета в верхней палате, в частности из-за отказа демократов обсуждать поправку о санкциях против трубопровода.

По данным издания, руководство Сената работает над достижением соглашения о принятии в среду проекта оборонного бюджета. Руководство фракций обеих партий в Сенате пока выясняет, будет ли кто-либо из законодателей выступать против данного предложения и решит его заблокировать.

Законодатели намерены 1 декабря провести голосование по пакету из 21 поправки к проекту бюджета. В этот пакет был включен ряд предложений республиканцев, среди которых рестрикции против компаний за участие в сертификации газопровода.

По данным The Hill, Госдепартамент пытался убедить демократов в Сенате заблокировать данную поправку.

Как ожидается, после утверждения 21 поправки Сенат будет голосовать по окончательному принятию проекта оборонного бюджета на примерно 770 млрд долларов. Как отмечает издание, договоренности пока окончательно не утверждены.

Напомним, что 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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