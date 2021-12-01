Софія Київська знову дивує. Під час розкопок на території заповідника знайшли реліквії, які можуть змінити уяву про історію славетного храму. Старовинні артефакти бачила Ольга Клюєва.

-Ми очищуємо зараз стіни від землі від будівельного сміття і це бачимо - тут початок фундаменту стіни цієї стародавньої частини.

На підземні таємниці Софії Київської натрапили випадково. Коли влітку в заповіднику почали міняти плитку і раптово відкопали фрагмент старовинної стіни. Археологи вважають, що це не що інше, як зруйнована частина однієї з найдавніших православних святинь, яку дивом не залили бетоном.

Тимур Бобровський, археолог:

Під шаром цементу підготовки піщаної віднілися ці залишки, дивовижно, як 40 років тому, коли міняли покриття, цю знахідку не побачили і не дослідили. Ми зробили їй розчистку та обміри.

Серед скриньок з кілограмами несподіваних знахідок справжня перлина - релікварій, якому понад 8 століть. У ньому за часів київських князів зберігали мощі святих. Незважаючи на чималий вік, на хресті ідеально збереглися малюнки та написи, які за версією археологів мали б охороняти Київ від нашестя татар.

Володимир Савицький, старший науковий співробітник Національного заповідника "Софія Київська":

Слов'янськими літерами написано – "Богородице, помагай". Кияни відчували загрозу вторгнення уже монгольских орд на Київ і з'явилися хрести з такими написами, зміст яких мав би вберегти киян від того нападу.

Закам'янілий попіл довкола знахідок свідчить про те, що цю частину храму орда, найімовірніше, спалила. Окрім хреста, під землею знайшли цілий клондайк - застібки від книжок, князівські печатки, фрески з фігурами тварин та навіть графіти, які залишали на святих стінах кияни тисячу років тому.

Володимир Савицький, старший науковий співробітник Національного заповідника "Софія Київська":

Графіті - річ напів легальна і тоді було не принято царапати на стінах собору. Але кияни це любили і зараз як записки залишають. А тоді видряпали молитву на стінах собору, бо думали, що вона буде ближче до Бога.

Після завершення археологічних робіт знайдену частину стародавньої Софії планують закрити склом. Тож на території заповідника з'явиться ще один унікальний експонат часів Київської Русі.