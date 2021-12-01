В среду, 1 декабря, газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в декабре. Об этом свидетельствуют данные на сайтах компаний.

Месячные цены, которые компании предлагают на декабрь, достигают 40 гривен за кубометр.

"ТАС Энергия страны" предлагает газ по 38,35 гривен (в ноябре - 38,35 гривен, в октябре - 30,06 гривен, в сентябре 20,96 гривен за кубометр).

"Светлогаз" установила на декабрь тариф на уровне 34,99 гривен (в ноябре - 38,10 гривен за кубометр). "Хмельницькэнергозбыт" - 34,00 гривен (в ноябре - 35,50 гривен).

"Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на декабрь на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Вместе с тем, большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячный тариф и "Нафтогаз Украины".

Годовые тарифные планы остаются значительно выгоднее. Базовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 гривен за кубометр.

Кроме того, ГК "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды" (ППН), предупредила, что льготная цена газа на уровне 7,96 гривен за кубометр для бытовых клиентов действует только до 30 ноября. С 1 декабря цены изменятся. Повышение коснется 500 тысяч домохозяйств, если они не заключат контракт с новым поставщиком.

Процедура смены поставщика газа максимально упрощена, и сотни тысяч бытовых потребителей уже сделали это.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев предлагает "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх прописанных в контракте 40 млрд кубометров в год.

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