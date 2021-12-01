В Украине решили не переносить выходные дни на будние из-за двух праздников. Изменения коснутся Международного дня борьбы за права женщин и Дня труда. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, в начале осени в Минкульте активно обсуждался вопрос об отмене переноса выходных на будний день в случаях, когда праздники выпадают на субботу или воскресенье.

Однако изменения ограничатся только двумя датами – 8 марта и 1 мая.

Министр пояснил, что в случае выпадения этих праздников на субботу или воскресенье, выходные дни переноситься не будут.

"Это комплексный вопрос по всем праздникам и официальным, и неофициальным. Среди них было обсуждение того, что только два праздника, речь идет не о переносе праздника, а о переносе выходных. Это общеевропейская традиция и даже в Советском союзе не было на следующий день выходного", – отметил чиновник.



Он добавил, что официального финального документа по этому вопросу пока нет.

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