В среду, 1 декабря, президент Украины выступает в Верховной Раде. Глава государства рассказывает о внутреннем состоянии дел в стране и о внешнеполитической ситуации.

Мы обрели независимую Украину, но так и не начали строить независимость. Независимую от чужого мнения. Страну, где закон решает все, а не для один решает все и для всех это закон, где Конституция - это большой общественный договор, а не кулуарный договорнячок. Где политики работают на 100% граждан, а не на 20% ВВП одного гражданина.

Экономический паспорт украинца

Президент Украины Владимир Зеленский до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект "Об экономическом паспорте украинца", предусматривающий открытие персональных счетов для детей, на которых будут накапливаться платежи от использования недр.

Благодаря этим двум законам, наконец, наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей. И это тоже будет впервые за годы нашей независимости.

Зарплаты

"Средняя зарплата врача в Украине составит 24 тысячи гривен", - обещает Зеленский. Говорит, что бюджет на медицину увеличился в два раза.

Также президент отметил, что весь мир аплодирует стоя украинским разведчикам, которые спасли в Афганистане тысячи людей.

Дороги

Все думали, что Украина и хорошие дороги - антонимы. Мы доказали обратное.

Упомянул мост в Запорожье и анонсировал ремонт других украинских мостов в рамках "Большой стройки".

Также Зеленский пообещал до 10 декабря внести в Раду законопроект об "экономическом паспорте" украинца - плата за использование природных ресурсов будет накапливаться на счетах детей.

Авиа

Он отметил, что первый рейс украинского авиаперевозчика будет в 2022 году.

Украинского перевозчика должны видеть не только в Украине, а и во всем мире.

Поезда

Запускаем 10 новых поездов "Интерсити+, 80 электричек, почти 500 современных вагонов.

Множественное гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве.



Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства.

Он отметил, что знает, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства.

Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми "украинского происхождения", а украинского гражданства! Равными украинцами.

Накопительная пенсия

Зеленский обещает, что законопроект о накопительной пенсии гарантирует возможность безбедной старости. Кроме того, запущена программа доплат к пенсиям для людей 75+ лет.

Цифровая независимость

Независимость - это цифровая свобода от очередей и демократии. Украина первой ввела цифровой паспорт своего государства. Далее президент начал перечислять все услуги, доступные в "Дие".

По его словам, Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения совместно с Apple в феврале 2023 года.

Напомним, что 26 ноября Владимир Зеленский проводит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Этой встречей с журналистами он подводит итоги экватора своей президентской каденции.

В ходе встречи с СМИ он рассказал о том, что вероятность полномасштабной войны с Россией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.

Также Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Рината Ахметова. Кроме того, президент сделал заявление о деолигархизации в стране.

Смотрите также комментарий Зеленского по поводу слухов о военном положении. Также политики завил о том, пойдет ли он на второй срок президентства.

Отметим, по его словам, власти Украины втянули в операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.