В среду, 1 декабря, президент Украины выступил в Верховной Раде и заявил о том, что вводит в Украине экономический паспорт.

До 10 декабря этого года впервые за всю историю независимости вношу в Верховную Раду закон про экономический паспорт украинца. Согласно ему все деньги, плата за использование украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижению совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги на образование в Украине или покупку собственного жилья в Украине.

"Благодаря этому наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей", - подытожил он.

Напомним, что 26 ноября Владимир Зеленский проводит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Этой встречей с журналистами он подводит итоги экватора своей президентской каденции.

В ходе встречи с СМИ он рассказал о том, что вероятность полномасштабной войны с Россией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.

Также Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Рината Ахметова. Кроме того, президент сделал заявление о деолигархизации в стране.

Смотрите также комментарий Зеленского по поводу слухов о военном положении. Также политики завил о том, пойдет ли он на второй срок президентства.

Отметим, по его словам, власти Украины втянули в операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера".

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