В Украину идет новое потепление: названа дата [ Редактировать ]
В четверг, 2 декабря, в Украине потеплеет во всех регионах. Температура воздуха днем поднимется до +12 градусов тепла. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
- На западе днем температура воздуха будет составлять до +8 днем, а ночью -1-3.
- На севере страны днем +3+5, а ночью -1-3.
- В восточных областях днем прогнозируют +3+5, а ночью -2-4.
- В центральных областях прогнозируют днем +4+8, а ночью -1-3.
- На юге страны днем +9+12, а ночью -1+5.
Теплая погода будет сохраняться и на следующий день, 3 декабря. На юге и востоке страны потеплеет до +14. А 4 декабря в Украину вернется похолодание.
Ранее мы писали о том, что в Украину идет снежный шторм.
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