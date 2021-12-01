В четверг, 2 декабря, в Украине потеплеет во всех регионах. Температура воздуха днем поднимется до +12 градусов тепла. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

На западе днем температура воздуха будет составлять до +8 днем, а ночью -1-3.

На севере страны днем +3+5, а ночью -1-3.

В восточных областях днем прогнозируют +3+5, а ночью -2-4.

В центральных областях прогнозируют днем +4+8, а ночью -1-3.

На юге страны днем +9+12, а ночью -1+5.

Теплая погода будет сохраняться и на следующий день, 3 декабря. На юге и востоке страны потеплеет до +14. А 4 декабря в Украину вернется похолодание.

Ранее мы писали о том, что в Украину идет снежный шторм.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.