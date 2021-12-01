Американська Експертна комісія рекомендує пігулки "Молнупіравір" від ковіду [ Редактировать ]
У США рекомендували пігулки проти COVID-19 "Молнупіравір" виробництва компанії Merck. Відповідне рішення ухвалила Експертна комісія, призначена американським урядом. Майже мінімальною більшістю - 13 експертів - "За", 10 - "Проти". Уже незабаром Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів видасть дозвіл на використання цих ліків у екстрених випадках. Вони стануть першим дозволеним пероральним препаратом для лікування Ковіду в США.
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