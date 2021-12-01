Майже 12 тисяч нових інфікувань Ковідом. Це українська статистика минулої доби. І ці цифри - доволі оптимістичні. Бо вже чотирнадцять регіонів - втратили показники "червоної" зони. А отже, там слід чекати послаблень карантину. Найгірша епідситуація нині - на Волині, Житомирщині, Миколаївщині та Чернігівщині. Щодо вакцинації, то тут цифри зростають. Станом на сьогодні повністю імунізовані - майже одинадцять мільйонів українців.