COVID-19 в Україні: майже 12 тисяч нових інфікувань за добу [ Редактировать ]
Майже 12 тисяч нових інфікувань Ковідом. Це українська статистика минулої доби. І ці цифри - доволі оптимістичні. Бо вже чотирнадцять регіонів - втратили показники "червоної" зони. А отже, там слід чекати послаблень карантину. Найгірша епідситуація нині - на Волині, Житомирщині, Миколаївщині та Чернігівщині. Щодо вакцинації, то тут цифри зростають. Станом на сьогодні повністю імунізовані - майже одинадцять мільйонів українців.
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Інфікованих новим варіантом уже зафіксували в Південній та Північній Америці, в Австралії та Європі. Країни ЄС наразі переживають четверту хвилю пандемії.
Найгірші показники поширення вірусу в Києві та області, на Полтавщині, Запоріжжі, Донеччині й Вінниччині. Від початку вакцинальної кампанії - повністю імунізовані більше як 11 мільйонів 200 тисяч людей.
Найвищі показники поширення коронавірусної інфекції в Києві, на Донеччині й Полтавщині. Від початку вакцинальної кампанії - щеплення зробили понад 13 мільйонів українців.
У вихідні показники традиційно нижчі, ніж зазвичай. На сьогодні в Україні активних хворих на 100 тисяч менше, ніж три тижні тому.
Медики вважають, що він може бути значно заразливішим та стійкішим до вакцин. Натомість лікарі, які першими виявили нову варіацію, зазначають - у жодного з пацієнтів поки що не було тяжкого перебігу хвороби.