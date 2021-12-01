Елітний транспорт. Уже навесні так можна буде називати столичні тролейбуси чи, приміром, підземку. Адже вартість проїзду зросте одразу у два з половиною рази. Щойно завершиться опалювальний сезон, будь-яка поїздка коштуватиме 20 гривень. Але є і способи заощадити. Даніїл Снісар дізнався - які. А ще порівняв майбутні тарифи з європейськими. Результат - дивіться далі.

Дістатися роботи громадським транспортом: квест, який тисячі жителів столиці вимушено долають щодня, штурмуючи підземку, тролейбуси та маршрутки.

І вони такі гнилі, такі старі, що це вже жах! Уже страшно в них і їздити!

...а в новому році - ще й дорожче!

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг:

Ми повинні побачити нові вагони, нові маршрути, повинна змінюватися в першу чергу, якість. Але, як ми бачимо за останні роки, - якість практично не змінилася.

Депутати КМДА таки ухвалили нові цінники, які діятимуть з весни - після закінчення опалювального сезону. Вартість проїзду у комунальному транспорті злетить у понад два рази! Тож, за одну поїздку доведеться викласти вже не 8, а 20 гривень.

Володимир, житель Києва:

Т.е, они берут больше денег, но ничего для этого не делают. Если в Европе люди платят больше, и метро, и общественный транспорт - там всегда все чисто, все модернизируется, то у нас такого нет.

Що ж до місячного проїзного, тут суми теж вражають. Майже 3 тисячі гривень - повна вартість безлімітного абонемента. Для студентів - півтори тисячі, на триста гривень більше, ніж стандартна стипендія. І це - найвища ціна на проїзд у транспорті, ніж середня по Європі. Для порівняння: у Парижі аналогічний проїзний можна придбати за 2300 гривень. За дві тисячі - у Женеві. Безлімітний абонемент у Брюсселі та Відні - близько півтори тисячі. У столиці сусідньої Польщі, Варшаві й поготів - лише 710 гривень. Тобто, у чотири рази дешевше.

Олена, жителька Києва:

Я не знаю, чи є це доцільним. Якщо покращиться якість, тоді звичайно, так. Але якщо якість лишиться на тому ж рівні - це не має сенсу.

Чи можна буде зекономити? Варіантів є кілька. По-перше, користуватися електронним квитком. Тоді, при купівлі 50 поїздок, вартість однієї складе 15 гривень. Проте, найвигідніший варіант - це муніципальна картка киянина. З нею вартість проїзду становитиме 12 гривень, незалежно від кількості. Але для отримання є умови. Необхідно відповідати хоча б одній з перелічених вимог: мати київську реєстрацію, офіційно працювати у столиці, мати статус переселенця, бути учнем або студентом навчальних закладів міста. Отримати картку можуть також батьки школярів. У разі відсутності пільг - обслуговування картки обійдеться у 120 гривень на рік.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Та чи просто картку киянина оформити? Перевірю особисто. Для цього я вже підготував пакет документів. Це паспорт, картка платника податків і довідка з місця роботи. Тож, рушаю до найближчого відділення Ощадбанку.

Скажу відразу, жодних складнощів з оформленням - не виникло. Працівниця прийняла усі документи, оформила договір. На все про все пішло хвилин 20. Саму картку доставлять за два тижні у відділення. Але навряд чи, наявність картки киянина зможе зробити комфортнішою саму поїздку у транспорті.

Олена, жителька Києва:

Графік - це, конєшно, взагалі жахливо, особливо тролейбусів. Вони їздять, як хочуть і уходять рано. Маршрутки - це взагалі окрема тема. Їздять з пробитими трубами, обшарпані, обдерті! Ну, такє!

Ніна, жителька Києва:

Дуже часто бачу - люди, які не вміють користуватися оцими телефонами сучасними, вони не можуть це опанувати! А вони хочуть заплатити!

Експерти кажуть - для покращення необхідно змінювати саму транспортну систему і робити її більш зручною.

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг:

Як ми бачимо в інших містах - у Відні, в Парижі, в Берліні - коли людина купляє квиток, наприклад, на цілий день - це зручно, вона може користуватися декількома видами транспорту. А у нас в маршрутці ти сплачуєш - один вид транспорту, в тролейбусі валідатори працюють-не працюють і метро - ще інший вид транспорту.

Прикладом вдалої реформи міського транспорту є, наприклад, Польща. Зручно, тому що на абсолютно кожній зупинці - є похвилинний графік транспорту. Автобуси курсують навіть вночі, а квитки можна придбати просто у салоні - за готівку, або оплативши карткою. Вже не кажучи про сучасний рухомий склад, - з інтернетом, цифровими табло та оголошенням зупинок. В Українських реаліях - таке скоріш вийняток, ніж правило.