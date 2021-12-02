Міни ПОМ-2, на одній з яких підірвався мирний житель, дошкуляють і військовим. Противник закидає вибухівку через лінію розмежування, тому цей спосіб називають "дистанційним мінуванням". У чому небезпека цих, заборонених міжнародними конвенціями боєприпасів, - розповість Руслан Смєщук.

Передова зустрічає нас масним багном. Ось такий вигляд мають окопи на Світлодарській дузі - навпроти окупованої Горлівки. Зараз тихо, а вночі тут був стрілецький бій. Окрім того, по сусідніх позиціях періодично гатять ворожі гармати.

"Шева", військовослужбовець Збройних сил України:

ВОГи кидають з підствольника, артилерія збоку працює постійно. С утра до вечора - а так все в штатном режиме - автомати, кулемети. А по нас артою не, бо у нас відстань коротка можуть своїх зачепіть.

Але для малих дистанцій у противника є інша зброя. На цих кадрах українські військовики ліквідовують протипіхотні міни ПОМ-2.

Ці міни ворог закидає за допомогою гранатомета. А потім - чекає на жертву. І саме такими боєприпасами супротивник напередодні засіяв передову.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Вона розкладається і взводиться. Ми почули, одну, другу третю - зрозуміли що нас мінують, нам так 11 штук закинули. Це багато. Нас неодноразово мінували цими мінами російськими, але не так. Зазвичай 5,6. А це прям 11.

Євген показує нам ділянку, куди минулого разу поцілили ворожі ПОМи. Тоді вояків врятував місцевий собака. Ціною власного життя.

Щоб ви понімали, в нас тут літній душ був. Он маленька яма. І вона там прилетіла і стояла. І короче там собака бігла, і зняла її. Загинула собака.

Тож зараз армійці викликали саперів, а собак прив'язали - напровсяк. Чотирилапим це вочевидь не дуже подобається.

А вояки після тривалих дощів радіють першому снігу. Хоч його не багато й насипало.

"Шева", військовослужбовець Збройних сил України: