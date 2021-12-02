Пиво з консервованого гороху та червоної капусти почали варити в Ісландії. Такий рецепт підготували спеціально до Різдва. Виробники запевняють, напій має попит. Чи смакує оригінальне пиво, - дізнавалася Вікторія Парфенюк.

Із наближенням новорічних свят виробники різної продукції намагаються всіляко здивувати покупців. Подекуди вдаються до досить дивних, на перший погляд, експериментів. Так у Рейк'явіку в одній із місцевих пивоварень готують хмільний напій із гороху та капусти.

Валгейр Валгейрссон, пивовар:

Це бурштинове пиво, злегка приправлене гвоздикою. Уміст алкоголю – 5, 2 відсотки. Боби й капуста є основою цього напою. Але на смак і не визначиш. Так, так, це дуже смачно.

Такі інгредієнти обрали неспроста. В Ісландії на святковому столі обов'язковими є копчена бараняча ніжка, а також... горох і капуста. Традиція їсти два гарніри на Різдво походить ще із тих часів, коли взимку було важко знайти свіжі продукти. Та нині вони навіть у пиві добре смакують відвідувачам.

Хедінн Унштайнсон, гість пивоварні:

Мене здивувало, наскільки це смачно й приємно порівняно з тим, коли ви бачите, як вони насипають горох і капусту в міксер.

Пиво з капусти та гороху вже стало справжньою родзинкою в країні з населенням 370 тисяч осіб. Перша партія напою із шести тисяч банок розійшлася за кілька годин. Згодом продали ще 18 тисяч. Тоді до пивоварів звернувся найбільший виробник продуктів харчування в Ісландії - і виробництво розширили. Окрім смаку, оригінальне в пива пакування - банка з напоєм нагадує консервування з гороху.

Торстейн Томас Броддасон, гість пивоварні:

Це божевілля. Неймовірно, що хтось додумався таке зробити. Але це чудово. А чому б і ні? Сподіваюся на пиво з печінки тріски наступного року!

Що теж реально. Оскільки в попередні роки пивоварня вже прославилася знаковим різдвяним пивом з водоростей, стовбурів ялинок і навіть в'яленої риби.