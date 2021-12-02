Розраховувати на гарантії безпеки, чи колективну оборону - наша держава без членства не може.

Чи готова Україна доєднатися до Північноатлантичного Альянсу, вирішуватимуть його члени. У Росії немає права вето у цьому питанні. Про таке заявив генеральний секретар НАТО - Єнс Столтенберг.

За кілька годин до цього Володимир Путін запропонував діалог з Альянсом, щоб юридично закріпити відмову НАТО від розширення на схід - коштом України. Столтенберг не лише заперечив цій ініціативі, але також назвав Київ цінним партнером. Та розраховувати на гарантії безпеки, чи колективну оборону - наша держава без членства не може.