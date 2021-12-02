Володимир Путін запропонував діалог з Альянсом [ Редактировать ]
Чи готова Україна доєднатися до Північноатлантичного Альянсу, вирішуватимуть його члени. У Росії немає права вето у цьому питанні. Про таке заявив генеральний секретар НАТО - Єнс Столтенберг.
За кілька годин до цього Володимир Путін запропонував діалог з Альянсом, щоб юридично закріпити відмову НАТО від розширення на схід - коштом України. Столтенберг не лише заперечив цій ініціативі, але також назвав Київ цінним партнером. Та розраховувати на гарантії безпеки, чи колективну оборону - наша держава без членства не може.
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Про це за підсумками дводенного саміту НАТО у Ризі заявив міністр закордонних справ України - Дмитро Кулеба.
Про це напередодні заявив Володимир Зеленський. Він виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради. Президент зауважив, що готовий до розмови з очільником Кремля Путіним.
Там зібралися міністри закордонних справ країн-членів Альянсу. Присутній і очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.
Голова латвійського зовнішньополітичного відомства Едгарс Рінкевичс закликав Євросоюз і НАТО надіслати чіткий сигнал Росії, що посилення загрози для суверенітету та цілісності України спричинить військову відповідь країн Заходу.
Так генсек альянсу Єнс Столтенберг висловився на зустрічі з очільницею Єврокомісії та президентом Латвії.