Какой завтрак самый опасный для здоровья [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Американский диетолог Лаура Бурак назвала самый опасный завтрак. Об этом пишет Eat This, Not That!.
Неправильный прием пищи может навредить не только фигуре, но и здоровью.
По словам эксперты, самыми худшим вариантом для первого употребления пищи в течение дня является еда с высоким содержанием сахара. Это - пончики, блины и кексы.
Бурак говорит, что сахара - это "пустые калории", которые кроме ожирения еще приводят и к повышению уровня холестерина в крови.
Кроме того, в сладостях нет необходимых для организма во время завтрака белка и клетчатки, что ускоряет чувство голода.
Диетолог советует есть на завтрак овсянку и добавлять к ней белок - авокадо, вареные яйца и цельнозерновой хлеб.
Ранее мы писали о том, какой популярный овощ поможет снизить вес.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украине за минувшие сутки, 1 декабря, вакцину от коронавируса получили более 210 тысяч человек
За сутки 30 ноября в Украине зафиксировали новые подтвержденные случаи заражения коронавирусной болезнью
По состоянию на среду, 1 декабря, в "красной" зоне карантина находится 19 регионов
За сутки 30 ноября в Украине зафиксировали новые подтвержденные случаи заражения коронавирусной болезнью
ВОЗ считает, что странам следует применять в отношении путешествий правила, которые основаны на оценке риска и подтвержденной информации