Американский диетолог Лаура Бурак назвала самый опасный завтрак. Об этом пишет Eat This, Not That!.

Неправильный прием пищи может навредить не только фигуре, но и здоровью.

По словам эксперты, самыми худшим вариантом для первого употребления пищи в течение дня является еда с высоким содержанием сахара. Это - пончики, блины и кексы.

Бурак говорит, что сахара - это "пустые калории", которые кроме ожирения еще приводят и к повышению уровня холестерина в крови.

Кроме того, в сладостях нет необходимых для организма во время завтрака белка и клетчатки, что ускоряет чувство голода.

Диетолог советует есть на завтрак овсянку и добавлять к ней белок - авокадо, вареные яйца и цельнозерновой хлеб.

