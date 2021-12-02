Завдяки зміцненню нацвалюти - шекеля - щодо долара, а також зростанню цін на транспорт і продукти.

Тель-Авів визнали найдорожчим містом для життя. Відповідний рейтинг склало британське бізнес-видання "Economist Intelligence Unit". За рік Тель-Авів піднявся з п'ятої сходинки на першу.

Завдяки зміцненню нацвалюти - шекеля - щодо долара, а також зростанню цін на транспорт і продукти. Друге місце поділили Париж і Сінгапур, за ними - Цюрих і Гонконг.

Найдешевшим містом рейтингу залишилася столиця Сирії - Дамаск. А Київ посів 88-ме місце серед 173-х.