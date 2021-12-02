Тель-Авів став найдорожчим містом для проживання [ Редактировать ]
Тель-Авів визнали найдорожчим містом для життя. Відповідний рейтинг склало британське бізнес-видання "Economist Intelligence Unit". За рік Тель-Авів піднявся з п'ятої сходинки на першу.
Завдяки зміцненню нацвалюти - шекеля - щодо долара, а також зростанню цін на транспорт і продукти. Друге місце поділили Париж і Сінгапур, за ними - Цюрих і Гонконг.
Найдешевшим містом рейтингу залишилася столиця Сирії - Дамаск. А Київ посів 88-ме місце серед 173-х.
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Завдяки зміцненню нацвалюти - шекеля - щодо долара, а також зростанню цін на транспорт і продукти. Друге місце поділили Париж і Сінгапур, за ними - Цюрих і Гонконг.
Депутати КМДА таки ухвалили нові цінники, які діятимуть з весни - після закінчення опалювального сезону. Вартість проїзду у комунальному транспорті злетить у понад два рази! Тож, за одну поїздку доведеться викласти вже не 8, а 20 гривень.
У магазинах чи на ринку покупці вже навіть уваги не звертають, скільки пакетів на продукти беруть. І про те, що вони будуть платними - навіть не чули. Однак віддавати кревні за колись дармове - не готові.
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