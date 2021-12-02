Негода в Туреччині забрала життя шістьох людей [ Редактировать ]
Туреччину не полишає негода. На заході країну засипало снігом. У провінціях Ерзурум, Ерзінджан та Ардаган заблокований рух автотранспорту.
Машини, які застрягли в пастці, визволяли за допомогою спецтехніки. Дороги до десятків населених пунктів замело. Нагадаю, напередодні Туреччиною пронісся сильний шторм.
Негода забрала життя щонайменше шести людей. Подекуди пориви вітру сягали понад 130 кілометрів за годину.
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У провінціях Ерзурум, Ерзінджан та Ардаган заблокований рух автотранспорту.
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