Кому грозит "Омикрон" и чем он опасен: ответ вирусолога [ Редактировать ]
Новый штамм коронавируса "Омикрон", который недавно обнаружили в Южной Африке, преимущественно поражает людей в возрасте до 40 лет. В то же время на его скорость распространения повлияет ряд факторов.
Об этом рассказала вирусолог, доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины" Алла Мироненко.
Вероятно, что скорость распространения штамма "Омикрон" не будет отличаться особенно от скорости "Альфы", или "Дельты". То, когда его обнаружат в Украине, является лишь вопросом времени, поскольку границы страны не закрыты.
Также важно насколько сильно он может распространиться. Это уже зависит от того, сколько людей переболело в Украине, а сегодня перенесли заболевание довольно большое количество. В то же время уровень вакцинации стал выше, чем это было раньше во время предыдущих волн.
Не так важно насколько вирус является заразным. Он и в дальнейшем угрожает жизням людей, которые не вакцинировались. Прививка не дает абсолютного иммунитета, впрочем, она защищает от серьезных осложнений, тяжелого течения и летального случая.
Конечно, случаи бывают разные, поскольку некоторые из людей имеют сопутствующие заболевания, такие как, например, диабет, что, конечно, затрудняет лечение. Однако, именно те кто отказываются от прививки и не имеют никакого иммунитета к заболеванию - будут страдать в первую очередь.
Напомним, что генсек ООН раскритиковал закрытие границ из-за "Омикрона".
Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.
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