В Киеве медики получат от 6 до 10 тыс. грн Источник: КГГА

В декабре 2021 года столичные медики получат премии. Соответствующий проект решения мэр Киева Виталий Кличко подал в Киевсовет. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Планируется, что в декабре столичные медики получат премии в размере:

врачи - по 10 тыс. грн;

средний медперсонал - по 8 тыс. грн;

младший медперсонал - по 6 тыс. грн.

Столичный градоначальник похвалил медработников за темпы вакцинации. По словам Кличко, в столице сделали в общей сложности более 3 млн прививок.

Киев по уровню подготовки больниц и работы медперсонала - лидер и образец в стране. И в борьбе с COVID-19, и по темпам вакцинации. В столице уже сделали в общей сложности более 3 млн прививок. Потому город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медиков.

Виталий Кличко убежден, что бюджетная комиссия и комиссия по вопросам здравоохранения Киевсовета оперативно рассмотрят проект решения, и на следующей неделе его одобрят депутаты, чтобы медики получили премии уже в декабре.

Напомним, что с 1 января зарплата врачей в Украине будет составлять минимум 20 тыс. грн. Такое обещание с трибуны Верховной Рады сделал президент Владимир Зеленский.