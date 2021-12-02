В Киеве медики получат премии к Нового году [ Редактировать ]
Источник: КГГА
В декабре 2021 года столичные медики получат премии. Соответствующий проект решения мэр Киева Виталий Кличко подал в Киевсовет. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Планируется, что в декабре столичные медики получат премии в размере:
- врачи - по 10 тыс. грн;
- средний медперсонал - по 8 тыс. грн;
- младший медперсонал - по 6 тыс. грн.
Столичный градоначальник похвалил медработников за темпы вакцинации. По словам Кличко, в столице сделали в общей сложности более 3 млн прививок.
Киев по уровню подготовки больниц и работы медперсонала - лидер и образец в стране. И в борьбе с COVID-19, и по темпам вакцинации. В столице уже сделали в общей сложности более 3 млн прививок. Потому город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медиков.
Виталий Кличко убежден, что бюджетная комиссия и комиссия по вопросам здравоохранения Киевсовета оперативно рассмотрят проект решения, и на следующей неделе его одобрят депутаты, чтобы медики получили премии уже в декабре.
Напомним, что с 1 января зарплата врачей в Украине будет составлять минимум 20 тыс. грн. Такое обещание с трибуны Верховной Рады сделал президент Владимир Зеленский.
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