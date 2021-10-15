Медики "швидких" закликають відповідально ставитися до викликів: навантаження збільшилося вдвічі [ Редактировать ]
Медики "швидких" просять людей відповідально ставитися до викликів. Адже нині щодоби, приміром, у Черкаській області, надходить майже тисяча дзвінків, а це вдвічі більше від доковідних часів. І третина з них - це так звані "непрофільні звернення". Що це таке? І в яких випадках пацієнти лишаються без допомоги - дивіться далі в сюжеті.
Людмила Касьян працює фельдшером швидкої вже 11 років. Каже, робота завжди була нелегка, та після початку пандемії навантаження збільшилося в рази. Допомагати людям жінка вважає своїм покликанням, але втомилася від безпідставних викликів.
Людмила Касьян, фельдшерка:
Поступає виклик, сатурація 88, людина задихається, приїжджаєш - вона бігає по дому, займається своїми справами, каже: " Ну от я зателефонував до сімейного, а вона сказала, якщо якісь питання - викликайте швидку, ну я і зателефонував, шось мені не подобається, чому я так довго хворію?"
Першими зі зверненнями людей доводиться розбиратися диспетчерам швидкої.
50 років, сатурація 79, треба госпіталізація.
Диспетчери не лише направляють на виклик бригади швидкої, а й часто консультують тих, хто звертається з непрофільними проблемами. А таких останнім часом істотно побільшало. Загалом кількість дзвінків зросла вдвічі.
Валентина Тищенко, старший диспетчер:
Тисяча за добу, за тисячу вже перевалила кількість. Ми фізично не справляємось їх всіх прийняти, в нас багато неприйнятих викликів. Це не означає, шо люди не дозвонились, вони дозвоняться за третім - четвертим разом, диспетчерів мало, загрузка велика, фізично не справляємось вчасно всім відповісти.
Та окрім навали викликів, працівникам швидкої доводиться ще й погамовувати агресію тих, хто просить про допомогу.
-Чуєте, ви там припухли чи шо?- Скажіть населений пункт.
Погрози, лайка і образи - це те, з чим часто доводиться мати справу диспетчерам, розповідає керівник екстреної служби Ігор Фесун. Утім, у допомозі однаково нікому не відмовляють. Але наголошують - виїжджати швидка повинна лише на невідкладні ситуації.
Ігор Фесун, керівник Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:
Якщо у вас шось термінове, шось сталось на вулиці, серцевий напад, не дай боже, ДТП чи ще шось, ми повинні бути там дуже швидко.
Тобто, якщо людина потрапила в ДТП, стався інфаркт, чи інсульт - швидка приймає виклик та вижджає. У інших випадках, зокрема, ця ситуація доволі поширена в Києві, радять хворим звертатися до сімейного лікаря. Чи до медиків із кабінету невідкладної допомоги, які мають бути в кожній поліклініці. Навіть, якщо у хворого температура під сорок.
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