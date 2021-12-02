"Журналисты" сливного бачка Bihus.Info обнародовали очередное "громкое расследование", в котором оклеветали народного депутата Украины, члена Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илью Киву, используя подложные материалы, подтасованные факты и совершенно неправдивую информацию. Ожидаемо, что "сенсация" Бигуса не прожила и суток. Украинский политик и блогер Анатолий Шарий провел встречное расследование, в котором продемонстрировал, что все материалы, использованные для дискредитации Ильи Кивы, являются насквозь фальшивыми.

Эта ситуация вскрывает ту систему лжи и кампанию по дискредитации, которая развернута в отношении "Оппозиционной платформы - За жизнь" представителями власти и выполняющими их заказы нечистоплотными медиаресурсами.

В то время как телеканалы "112 Украина", ZIK, NewsOne, "Первый независимый" безосновательно, с нарушением законов Украины и в обход Конституции, закрыты, а их трансляция в эфире запрещена, сотрудничающие с властью так называемы СМИ чувствуют себя абсолютно комфортно и занимаются распространением откровенной клеветы. И это делает еще более очевидной цель преступлений власти против независимых средств массовой информации в Украине. Пользуясь созданным в стране информационным вакуумом и отсутствием доступа зрителей к альтернативной точке зрения, которое гарантировано первыми лицами государства, отсутствием конкуренции в информационном поле, такие "карманные" псевдожурналисты распространяют в отношении "Оппозиционной платформы - За жизнь" и ее депутатов неприкрытую чушь и откровенные фейки.

Особое возмущение вызывает тот факт, что так называемый "расследователь" Бигус после того, как его ткнули носом в очередную распространенную им ложь, извинился перед своими зрителями, но не принес никаких извинений ни Илье Киве, ни партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Следует понимать, что преследование Ильи Кивы является частью масштабной кампании политических репрессий, целями которой являются и сама "Оппозиционная платформа - За жизнь", и председатель Политсовета партии Виктор Медведчук, и народный депутат Тарас Козак, и множество других депутатов, в отношении которых применяются грязные методы слежки, лживых обвинений и провокаций.

Причем очевидно, что доказательная база, используемая силовыми структурами в отношении этих людей, по качеству ничем не отличается от фейкового расследования Бигуса. Ярчайший тому пример – надуманные обвинения и сфальсифицированные доказательства, используемые для фабрикации политически мотивированных уголовных дел, в том числе в судах, против Виктора Медведчука, Тараса Козака и "Оппозиционной платформы - За жизнь", а также против сторонников нашей партии, независимых политических экспертов, журналистов, активных граждан Украины.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что клеветнический вброс фейковой информации, организованный Бигусом, является не журналистским расследованием, а преступлением, направленным на препятствование депутатской деятельности Ильи Кивы, нанесение вреда его репутации, искусственное создание предпосылок для его преследования и для фальсификации уголовных дел против него.

Заявляем, что подобные действия являются открытым и циничным преступлением, совершенным по заказу власти для уничтожения политических оппонентов и удержания власти любым путем, в том числе с использованием преступных, дурно пахнущих методов, которыми давно не гнушаются ни Президент Зеленский, ни его погрязшая в коррупции команда. Требуем, чтобы действия лиц, причастных к подобной деятельности, получили должную оценку и медиасообщества, и правоохранительных органов.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет добиваться в судебных инстанциях полного опровержения и этой лживой информации, и других фейков о партии. Эта власть и подконтрольные ей представители медиа, которые идут на преступления для борьбы с политическими противниками пытающегося узурпировать власть Зеленского, должны быть привлечены к уголовной ответственности. А дело о защите чести и достоинства народного депутата Ильи Кивы должно стать маркером состояния украинского правосудия и тестом на вшивость для бесчинствующей украинской власти.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"