COVID-19 в Україні: за добу зафіксували 13,5 тисяч нових інфікувань [ Редактировать ]
Ковід - не відступає. В Україні 13 з половиною тисяч нових інфікувань - за добу. Найбільше - в столиці, на Донеччині, Житомирщині та Львівщині. Діагноз "одужали" напередодні отримали 23 з половиною тисячі пацієнтів. А від ускладнень померло 525 хворих. Напередодні в країні щепили 210 тисяч громадян. А загалом від початку вакцинальної кампанії - повністю імунізовані 11 з половиною мільйонів українців.
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А у ВООЗ назвали головні причини появи нових штамів COVID-19. Це нехтування вакцинацією та низький рівень тестувань на коронавірус. Спалах різновиду "Омікрон" виявили вже у 23 країнах світу.
Найгірша епідситуація нині - на Волині, Житомирщині, Миколаївщині та Чернігівщині. Щодо вакцинації, то тут цифри зростають. Станом на сьогодні повністю імунізовані - майже одинадцять мільйонів українців.
Інфікованих новим варіантом уже зафіксували в Південній та Північній Америці, в Австралії та Європі. Країни ЄС наразі переживають четверту хвилю пандемії.
Найгірші показники поширення вірусу в Києві та області, на Полтавщині, Запоріжжі, Донеччині й Вінниччині. Від початку вакцинальної кампанії - повністю імунізовані більше як 11 мільйонів 200 тисяч людей.
Найвищі показники поширення коронавірусної інфекції в Києві, на Донеччині й Полтавщині. Від початку вакцинальної кампанії - щеплення зробили понад 13 мільйонів українців.