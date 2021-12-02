Національний медичний університет імені О. Богомольця святкує День народження [ Редактировать ]
Національному медичному університету імені Олександра Богомольця - 180 років. Майже два століття тому в цих стінах відбулася перша лекція з анатомії для 22 студентів-медиків. Нині ж їх - уже 15 тисяч. Викладачів - кілька сотень. Це академіки, доктори наук та професори. Сьогодні їх нагородили почесними відзнаками за внесок у розвиток вітчизняної медицини. Вітали ювілярів колеги, представники профільних міністерств, міські чиновники та імениті випускники.
Василь Лазоришинець, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова (випускник):
Беручи, наприклад, участь у міжнародних конгресах, в роботі, в закордонних клініках, я завжди був гордий тим, що я навчався саме в цьому інституті. І завжди відчував себе серед своїх колег, де б це не було: чи у Німеччині, чи у Франції, чи в Британії, чи Сполучених Штатах Америки - я відчувався на рівному.
Юрій Кучин, ректор Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця:
Для мене це означає бути гордим за університет і колектив, і сподіватися... бути відповідальним. Пронести цей шлях, продовжити цей шлях настільки, щоб українська медицина відповідала всім світовим стандартам.
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